شكرا لقرائتكم خبر عن اللبنانية داليدا خليل تطرح أحدث أغانيها "شيك أوى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة اللبنانية داليدا خليل أحدث كليباتها والذي يحمل اسم أغنية "شيك أوى"، وقدمتها داليدا باللهجة المصرية، وهى من كلمات أسامة محرز وألحان محمد يحيى وتوزيع عمر صباغ. وكانت اللبنانية داليدا خليل قد شاركت النجم محمد إمام في مسلسل "هوجان" عُرض خلال رمضان قبل الماضى، وحقق نجاحًا جماهيريًّا كبيرًا، من بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، ورياض الخولى، وعايدة رياض، وأوس أوس، وميرنا نورالدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجى". ونشر حينها محمد إمام صورة جمعته بالفنانة اللبنانية على إنستجرام وكتب: "من فترة طلبت منكم ترشحولى نجمة لبنانية تكون ضيفة شرف مسلسل هوجان.. ناس كتير من كل الوطن العربى رشحتلى نجمة لبنان داليدا خليل، وكانت فعلاً مناسبة جداً للدور.. فنانة جميلة وإنسانة أجمل واستمتعت بالشغل معاها.

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