شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ياسمين صبرى فى أحدث صورة لها داخل طائرة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت النجمة ياسمين صبرى صورة لها أثناء ركوبها طائرة خاصة عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام، ولم تكن تلك المرة الأولى التى تتفاعل ياسمين صبرى مع متابعيها بصور من تلك النوعية، حيث سبق ونشرت صورة بنفس الطريقة أثناء عودتها من مهرجان الجونة.



ياسمين صبرى فى طائرة

وكانت نفت النجمة ياسمين صبرى أخبار حملها، مؤكدة أنها أخبار غير صحيحة، حينما أكدت وقتها أنها تتواجد فى مدينة الجونة لحضور فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائى.

وخطفت ياسمين صبرى الأضواء على السجادة الحمراء فى حفل الافتتاح حيث ظهرت بإطلالة جذابة مرتدية فستان أزرق خطفت به الأضواء على السجادة الحمراء، مؤكدة فى تصريحاتها على هامش المهرجان إن "الجونة السينمائى" جزء من عالمها كممثلة، وإنها تقريبا لا تحضر سوى هذا المهرجان.

وفى وقت سابق أشارت ياسمين صبرى خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدى فى الجونة، أنها طيلة الوقت تسعى للقراءة وتثقيف نفسها، وأن القراءة بالنسبة لها لا تقتصر على السيناريوهات فحسب، خاصة أنها لا تخرج من منزلها كثيرا سوى للتصوير فقط، وكذلك كانت تخرج للجيم، حتى أصبح الجيم فى منزلها الآن، وأكدت أنها تقرأ حاليا بعض المسلسلات لخوض سباق دراما رمضان المقبل، وإنها تحضر لعدة أفلام خلال الفترة المقبلة.