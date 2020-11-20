بالصور| توقيع كتاب "جسد الممثل" لمدحت الكاشف في "شرم الشيخ للمسرح"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

عقدت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، في اليوم الختامي لدورته الخامسة، حفل توقيع كتاب "جسد الممثل بين الحركة المعتادة والحركة المعبرة" للدكتور مدحت الكاشف عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، بحضور الفنان والمخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان.

أدار الندوة الدكتور مصطفى سليم مقرر لجنة الندوات والإصدارات، الذي بدأ كلمته بالتعريف بالكتاب، وتوجيه الشكر لإدارة المهرجان على إصداره، وقال: الكتاب سيكون إضافة كبيرة، لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.

الكتاب يحتوي على عدد من العناوين تشرح أفكار الكاتب، منها: مفهوم الجسد وجسد الممثل بين الفعل والحركة في الزمان والمكان، وعنوان آخر "المؤدي- الإنسان/ الشخصية أو الدور/ الخيال"، وعنوان ثالث يشرح فيه جسد الممثل والمكان في المسرح المعاصر وجسد المؤدي والفراغ وتوظيف الجسد الإنساني في المسرح والمفاهيم والأسس العلمية للحركة، ورابع هو الحركة على المسرح .

وقال مازن الغرباوي رئيس المهرجان: رغم كل التحديات التي واجهناها إلا أن المهرجان محاط بمجموعة من الأساتذة ومن بينهم الدكتور مدحت الكاشف، الذي تتلمذت على يده، وعندما طلبت منه التبرع بمنح المهرجان هذا الكتاب من أجل أن ينهل منه الشباب، والمشاركين، وافق على الفور، كما أريد التوجه بالشكر للدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب على طبع هذا المنجز العلمي.

وأوضح الغرباوي أن الكتاب سوف يكون متوافر في مقر المهرجان بمنطقة الهرم، ويمكن الحصول عليه بالمجان في أي وقت. ومن جانبه، وجه الدكتور مدحت الكاشف عميد المعهد العالي للفنون المسرحية الشكر لإدارة المهرجان، وقال: الشكر العميق لـ صديقي وتلميذي مازن الغرباوي، الذي أثنيت عليه أثناء دراسته في الصف الثاني في معهد الفنون المسرحية، وقلت له هو وصديقه علاء حسني أنتم أفضل اثنين رأيتهم في حياتي، وهو يحقق ما رأيته فيه، وأصبح الآن رئيس مهرجان من أهم المهرجانات المسرحية الموجودة على الساحة.

وأضاف الكاشف: حدثني مازن الغرباوي وطلب مني أن يكون لي كتاب في الدورة الخامسة من المهرجان، وكانت قد جاءت لي فكرة الكتاب عندما رأيت عمل مسرحي لأحد أهم الممثلين المسرحيين الموجودين على الساحة، ورأيته يقع في خطأ فادح على خشبة المسرح، وقمت بكتابة تلك الملاحظة في مفكرة، لحين الاحتياج لها بجانب دراسة قمت بها أثناء ترقيتي من أستاذ مساعد إلى أستاذ، كان هو نواة ذلك الكتاب.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والهيئة الدولية للمسرح ITI UNESCO. وقد افتتح محافظ جنوب سيناء اللواء أركان حرب خالد فودة الدورة الخامسة للمهرجان بقصر ثقافة شرم الشيخ، بحضور الدكتور أشرف زكي والفنانة الكبيرة سميحة أيوب التي كرمت نجوم المسرح المصري والعربي، وكان منهم الفنان بيومي فؤاد والفنانة حنان مطاوع والمخرج إسلام إمام.