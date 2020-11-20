محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الفنان محمود البزاوي، على إحياء ذكرى ميلاد الكاتب الراحل محمود السعدني، الذي رحل عن عالمنا في نفس هذا اليوم ٢٠ نوفمبر.

ونشر البزاوي، صورة السعدني، عبر حسابه على تويتر، وعلق: "‏اليوم ٢٠ نوفمبر.. ذكرى ميلاد إمام الساخرين عمنا محمود السعدني.. صاحب سلسلة الولد الشقي، أعظم ما كتب في السيرة الذاتية في الأدب العربي.. للأسف لا يوجد من يذكره أو يحتفي به في ذكرى ميلاده.. احنا آسفين يا عم محمود بقدر ما أمتعتنا.. بقدر ما ظلمناك".

يذكر أن محمود السعدني، كاتب مصري ساخر، يعد من رواد الكتابة الساخرة في الصحافة العربية، وهو الشقيق الأكبر للفنان صلاح السعدني، شارك في تحرير وتأسيس عدد كبير من الصحف والمجلات العربية في مصر وخارجها، ترأس تحرير مجلة صباح الخير المصرية في الستينيات.

كانت هذه تفاصيل خبر محمود البزاوي لـ"السعدني" في ذكرى ميلاده: "احنا آسفين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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