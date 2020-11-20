تامر حبيب يهنئ هند صبري بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص المؤلف تامر حبيب، على تهنئة الفنانة هند صبري، بعيد ميلادها على طريقته الخاصة.

ونشر حبيب، صورة تجمعه معها عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "كل سنة وانتي طيبة يا هندوشي.. يا رب تقضي أحلى الأوقات واستمتعي بحلاوة الدنيا".

وتحتفل الفنانة هند صبري، اليوم الجمعة، بعيد ميلادها الـ 41، إذ أنها ولدت يوم 20 نوفمبر عام 1979.

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