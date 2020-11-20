محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: نشر الفنان محمد رمضان مجموعة صور جديدة له عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، من مشاركته في افتتاح القمة المصرية السادسة لريادة الأعمال بأسوان. وعلق "رمضان"، على الصور قائلًا: "جمعة مباركة علينا جميعًا.. أسوان". وكرمت الدورة السادسة لـ"قمة مصر لريادة الأعمال 2020" خلال جلستها الافتتاحية في محافظة أسوان، الممثل محمد رمضان.

كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان ينشر صورًا جديدة من أسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.