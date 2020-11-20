محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أعلن الفنان آسر ياسين، عن تحدي جديد، عبارة عن الحديث بسرعة كبيرة مع ترديد كلمات مركبة على أن يأخذ أخر اسم في الجملة ويبدأ به الجملة التالية.

ونشر آسر، فيديو التحدي عبر حسابه على إنستجرام، متحديًا عدد من الفنانين، بينهم "أروى جودة، أحمد السقا، كريم فهمي، وروبي".

يذكر أن، الفنان آسر ياسين، قد روج مؤخرا لعرض فيلم "من ظهر راجل" على شبكة "نتفليكس".

وشارك في رمضان الماضي، بمسلسل" بـ100 وش" الذي خاض بطولته: نيللي كريم، مصطفى درويش، علا رشدي، إسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكري.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| آسر ياسين يخوض تحديا جديدا ويطلب من "السقا" وروبي تنفيذه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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