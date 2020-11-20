صور| منى زكي وأحمد السعدني في كواليس حكاية "ماتقولش لحد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تشارك الفنانة منى زكي في بطولة حكاية "ماتقولش لحد"، ضمن أحداث مسلسل "نمرة اتنين"، من إخراج يسري نصر الله.

ونشر المخرج الكبير عدد من الصور التي تجمع نجوم العمل خلال التصوير، وعلق عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "تصوير ماتقولش لحد، حلقة من كتابة مريم نعوم وإخراجي في مسلسل نمرة 2، منى زكي، أحمد السعدني، ناهد نصر الله، أحمد رشيد، جاد شاهين، تيمور تيمور، ديشا، بسكوتة وناس كتيرة حلوة أوي".

بدأت منصة "شاهد VIP"، اعتبارا من 29 أكتوبر الماضي، في عرض مسلسل "نمرة اتنين"، بحلقاته المنفصلة التي تجمع نخبة من نجوم مصر والعالم العربي.