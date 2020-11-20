بسنت صيام لوالدها في عيد ميلاده :عشانك انت اموت واشوفك على طول مبسوط

حرصت الفنانة الشابة بسنت صيام على تهنئة والدها الفنان الكبير أحمد صيام بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

وكتبت بسنت عبر صفحتها قائلة

: "علشانك انت.. مش بس انكوي بالنار لأ عشانك انت اموت واشوفك على طول مبسوط و ناجح و بصحة يا أعظم و أحن و أطيب راجل انا شوفته في حياتي".

وأضافت بسنت قائلة : "ربنا يخليك ليا العمر كله يا رب يا أغلى حب في حياتي، كل سنة و انت ضهري و سندي و كل حاجة ليا في الدنيا".