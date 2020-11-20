حرصت الفنانة الشابة بسنت صيام على تهنئة والدها الفنان الكبير أحمد صيام بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".
وكتبت بسنت عبر صفحتها قائلة: "علشانك انت.. مش بس انكوي بالنار لأ عشانك انت اموت واشوفك على طول مبسوط و ناجح و بصحة يا أعظم و أحن و أطيب راجل انا شوفته في حياتي".
وأضافت بسنت قائلة : "ربنا يخليك ليا العمر كله يا رب يا أغلى حب في حياتي، كل سنة و انت ضهري و سندي و كل حاجة ليا في الدنيا".
كانت هذه تفاصيل خبر بسنت صيام لوالدها في عيد ميلاده :عشانك انت اموت واشوفك على طول مبسوط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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