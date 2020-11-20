الليلة.. عرض الوصية على المسرح القومي

ينطلق في الثامنة مساء على خشبة المسرح القومي تاني ليلة عرض "الوصية" للمخرج خالد جلال، ومن المقرر أن يستمر حتى غدًا السبت 21 نوفمبر. يشار إلى أنه يقام العرض تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، والعرض من إنتاج البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار. رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، والعرض من إنتاج البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار. المسرحية من تأليف: أيمن سلامة، وإخراج: خالد جلال، وبطولة، ميدو عادل ومحمود حافظ وسميرة عبدالعزيز وأحمد فؤاد سليم، وبسنت صيام، وغناء: مي فاروق، وأشعار: محمد بهجت، وألحان: أحمد كيكار، وديكور: محمد الغرباوي، وأزياء: هالة الزغبي، والاستعراضات: للدكتور مجدي صابر، والمخرج المنفذ: علا فهمي. وإخراج: خالد جلال، وبطولة، ميدو عادل ومحمود حافظ وسميرة عبدالعزيز وأحمد فؤاد سليم، وبسنت صيام، وغناء: مي فاروق، وأشعار: محمد بهجت، وألحان: أحمد كيكار، وديكور: محمد الغرباوي، وأزياء: هالة الزغبي، والاستعراضات: للدكتور مجدي صابر، والمخرج المنفذ: علا فهمي.

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