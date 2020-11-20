ليلة في حب الفنان محمود مرسي بصالون مديحة حمدي الثقافي

تستضيف قاعة سينما الهناجر بساحة الأوبرا، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء الأحد 22 نوفمبر 2020، صالون الفنانة مديحة حمدي الثقافي، و ليلة في حب الفنان القدير محمود مرسي.

يستضيف الصالون سيدة المسرح العربي سميحة أيوب ونخبة من أقرب زملاء وتلامذة الفنان الكبيرالراحل، بحضور حشد

من الفنانيين والمعجبين، يتخلل الصالون فقرات شعرية للشاعر سراج الدين عبد القادر، وفقرة غنائية مع المطربة نهلة خليل والمطرب ماهر محمود.

يدور الصالون حول الفنان محمود مرسي مولده ونشأته بالاسكندرية، سفره الي فرنسا لدراسة الإخراج السينمائي، عمله بهيئة

الإذاعة البريطانية - bbc- وموقفه حين وقع العدوان الثلاثي على مصر و استقالته على الهواء.

كما يتناول الصالون أشهر أدوار محمود مرسي ومنها: "عتريس" في فيلم "شىء من الخوف"، "بدران" في فيلم "أمير الدهاء"، "ضابط السجن فتحي عبد الهادي" في فيلم "ليل وقضبان"، وقدم العديد من المسرحيات والتمثليات الإذاعية والمسلسلات التليفزيونية من أشهرها "الرجل والحصان" 1982م ، "أبو العلا البشري" 1986م.