فيديو.. أغنية "في جمال كدة" تقترب من المليون مشاهدة

أقتربت أغنية "في جمال كدة" للمطرب تامر حسني من المليون مشاهدة، وذلك في أقل من 24 ساعة عبر قناة الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
أغنية " في جمال كدة" من كلمات حسام سعيد، ألحان محمود أنور، توزيع وميكس وماستر جلال حمداوي، Th production تسجيل الغناء باستوديو عبد الرحمن شوقي.
يذكر أن نجم الجيل الفنان تامر حسني قد طرح مؤخراً "كرّهتني في الحب" ضمن أغاني ألبومه الجديد "خليك فولاذي"، كلمات محمد البوغه، ألحان محمود الخيامي، توزيع طارق عبد الجابر، ميكس وماستر أمير محروس.
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