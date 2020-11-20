فيديو.. "نفس النهاية" لتامر حسني تقترب من المليون ونصف مشاهدة

اقتربت أغنية "نفس النهاية" للمطرب تامر حسني من المليون ونصف مشاهدة، وذلك في أقل من 24 ساعة عبر قناة الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". أغنية "نفس النهاية"، من كلمات: أحمد المالكي، ألحان مدين، توزيع وميكس أحمد عبدالسلام ماستر أمير محروس Th production تسجيل وميكس الغناء باستوديو جلال فهمي. يذكر أن نجم الجيل الفنان تامر حسني قد طرح أخيرًا "كرّهتني في الحب" ضمن أغاني ألبومه الجديد "خليك فولاذي"، كلمات محمد البوغه، ألحان محمود الخيامي، توزيع طارق عبدالجابر، ميكس وماستر أمير محروس.

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