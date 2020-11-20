غدًا.. نادي سينما الكارتون المصري بسينما الهناجر

تستضيف سينما الهناجر بساحة الأوبرا، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثانية عشر ظهر السبت 21 نوفمبر، نادي سينما الكارتون المصري، ويوم فني

ثقافي مع نجوم وفناني الكارتون المصري.

حيث تعرض عدد من الأفلام: " زيزو، القصر،فيروس اشتري دماغك، هند الرغاية،

أجازة نيلية، تيمو وفيرو، عروسة النيل، دعاء النحل، حابي روح النيل، حكايات الأراجوز، ترويض النهر.

كما يتضمن اليوم ورشة لرسم شخصيات العروض حتي الثالثة مساء، يشرف علي الصالون المخرجة عطية عادل خيري.