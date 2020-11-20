بالصور: اول هيكل عظمي كامل لملك الديناصورات… قاتل حتى الموت!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 نوفمبر 2020 04:14 مساءً - اصبح بامكان الجميع التعرف على أول هيكل عظمي كامل من نوع التيرانوصور “تي ركس” في العالم، والذي دُفن في الرواسب بعد مبارزة قاتلة مع ترايسيراتوبس قبل 67 مليون عام، وذلك بعد ان كشف العلماء عنه.

ويتم الاحتفاظ بالتيرانوصور ريكس، المعروف بملك الديناصورات، وتريسيراتوبس هوريدوس، الملقب بـ “الديناصور المبارز”، معا فيما يُعتقد أنه مواجهة بين مفترس وفريسة، حيث قاتل كلاهما حتى الموت.

ولم يشاهد سوى بضع عشرات من الأشخاص كل البقايا منذ اكتشافها في عام 2006 في مونتانا بالولايات المتحدة بواسطة صائدي أحافير محترفين.

ودفنت بقايا الديناصورات المتحجرة في الرواسب في مونتانا بالولايات المتحدة، حيث ظلت مخفية حتى عام 2006.

وبعد اكتشافهم لم ير “الديناصورات المبارزة” سوى عدد قليل من الخبراء المختارين، حتى الآن.

وبشكل لا يصدق، ما يزال من الممكن رؤية الخطوط العريضة لجسم الحيوانات الضخمة، وانطباعات الجلد، والإصابات، بما في ذلك أسنان التيرانوصور (T-rex) العالقة في جسم التريسيراتوبس، بعد 67 مليون سنة من المعركة الشرسة.

واستغرق استخراج الهياكل العظمية التي يبلغ وزنها 14 طنا سنوات عدة، وترتيب شرائها وبيعها، لذلك ورد أن بضع عشرات فقط من الأشخاص قد رأوها حتى الآن.

ولكن تم الإعلان هذا الأسبوع عن شرائهما من قبل أصدقاء متحف نورث كارولينا للعلوم الطبيعية مقابل مبلغ لم يكشف عنه بعد.

وتبرعت المجموعة بها لمتحف نورث كارولينا للعلوم الطبيعية، والذي من المقرر أن يبدأ في بناء معرضهم في عام 2021. وأصدروا صورا لا تصدق من الرفات بمناسبة الإعلان.

ووُصِف بأنه “أحد أهم الاكتشافات الحفرية في عصرنا”، وهو أول اكتشافات T-rex الكاملة بنسبة 100% على الإطلاق.

وقال الدكتور ليندساي زانو، رئيس قسم علم الحفريات في المتحف: “لم ندرس هذه العينة بعد، إنها حدود علمية. تعد عملية الحفظ استثنائية، ونخطط لاستخدام كل ابتكار تكنولوجي متاح لكشف معلومات جديدة عن بيولوجيا التيرانوصور ريكس وتريسيراتوبس. ستغير هذه الحفرية إلى الأبد نظرتنا إلى الديناصورات المفضلة في العالم”.

وأضاف الدكتور إريك دورفمان، المدير التنفيذي للمتحف: “يسعد المتحف أن تتاح له فرصة فريدة لإيواء والبحث عن أحد أهم الاكتشافات الحفرية في عصرنا. لا يمكننا فقط الكشف عن تفاصيل غير معروفة عن تشريح هذه الحيوانات وسلوكها، ولكن منشآتنا الجديدة المخصصة والبرامج التعليمية ستسمح لنا بالتفاعل مع الجماهير محليا، عبر ولاية كارولينا الشمالية، وفي جميع أنحاء العالم”.

وعثر مربي الماشية وصديقه وابن عمه على الحفريات في عام 2006، ويقال إنهم توصلوا إلى صفقة مع ملاك الأرض.

وعرضت “الديناصورات المبارزة” في المزاد عام 2013 في بونهامز في نيويورك، لكن لم يلب أي عرض السعر الاحتياطي البالغ 6 ملايين دولار.

وخلال سنوات من المفاوضات، ظلت الأحفورة الفريدة محبوسة في المعامل أو المستودعات.

ولكن بفضل الجهات المانحة، قامت منظمة أصدقاء متحف نورث كارولينا للعلوم الطبيعية بشرائها نيابة عن المتحف، بحسب “ديلي ستار”.