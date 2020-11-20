تراند اليوم : حليمة بولند فى غيبوبة موت .. إدعولها

نشرت حسابات كويتية أخبارا عن تعرض حليمة بولند لغيبوبة موت . وطالبت جمهورها بالدعاء لها .

وعبر حسابها بالسناب شات كشفت الإعلامية الكويتية ونجمة السوشيال ميديا المثيرة للجدل حليمة بولند أنها كادت أن تموت في إحدى العيادات الخاصة إثر خضوعها لجرعة تخدير زائدة عن المطلوب.

وكتبت بولند: “الحمد لله أنا للحين عايشة، اليوم شفت الموت بعيني قسم بالله” مؤكدة انها شعرت بالموت بسبب جرعة تخدير زائدة، واضافت: “قمت اتشهد، وأقرأ قرآن وركبولي أكسجين، والحمد لله قمت بالسلامة، وبصلي 100ركعة شكر الحين”.

وقدمت حليمة بولند نصيحة لجميع متابعيها بأخذ الحيطة والحذر من التخدير في العيادات الخاصة بسبب التجربة التي مرت بها.

ويذكر ان حليمة بولند المثيرة للجدل كانت قد وجهت إليها أصابع الاتهام في الكويت بقضية غسيل الأموال التي عصفت في نجوم السوشيال ميديا، لكنها اكدت انها تقف بجانب بلادها لمحاسبة كل من تثبت ادانته بالقضية التي وصفتها “الشنيعة”.

