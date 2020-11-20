تراند اليوم : فنانة شهيرة حامل من حبيبها.. ورد فعل غريب منها

افادت وسائل اعلام تركية أن الممثلة التركية ​ايزغي مولا​ حامل من حبيبها مصطفى أكساكالي، فاتخذا الثنائي قرار الزواج قريبا، وقد شكل هذا الخبر جدلا كبيرا بين الجمهور الا ان ايزغي نفت هذا الخبر واصفة اياه بالعاري عن الصحة.

الجدير ذكره ان إيزجي مولا بدأت مسيرتها التمثيلية في عام 2005، ولها عدة تجارب مسرحية منها “التفاحة الفاسدة”.

وشاركت ايضا في الأعمال التلفزيونية من خلال مسلسل “السارقة” في عام 2006. وفي السينما بفيلم “امرأة حياتي”، اضافة ايضا الى العديد من الإعلانات التجارية.

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط سيدة بالقاهرة؛ قامت بالإعلان عن نفسها عبر إحدى صفحات المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت، وتبدي فيه استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي.

وأقرت باعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب عن طريق الموقع المُشار إليه، وأضافت بإنشائها الصفحة المشار إليها لذات الغرض.

كما أمكن ضبط هاتف محمول يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطها المؤثم؛ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

في سياق أخر أخلت النيابة العامة سبيل محامية كانت مرشحة لمجلس النواب، بعد اتهامها بتسهيل الدعارة واستغلال الفتيات وتهديدهن بصورهن.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المحامية في مارس الماضي بعد تقديم طالبة جامعية، بلاغين ضد المحامية أحدهما تتهمها فيه بتسهيل الدعارة واستقطاب الفتيات لممارسة الرزيلة مع أثرياء عرب، والآخر ضرب .

وقالت الطالبة إن المحامية استدرجتها وأقامت معها صداقة ومن ثم حصلت على صور من هاتفها خلسة وهددتها بنشرهم على مواقع التواصل إذا لما تجلب لها فتيات لممارسة الدعارة مع أثرياء عرب.

وكان محامي الطالبة قال في شكواه، إنه من بين الأعمال هو ابتزاز راغبي المتعة الحرام وتصويرهم وتهديدهم بتلك الصور والفيديوهات ولم تقف عند هذا الحد بل بل قامت باستغلال موكلته وأخريات لاستقطاب الأثرياء العرب لممارسة اللواط مع من هم صغار السن بكافة الطرق الاحتيالية مقابل الأموال.



