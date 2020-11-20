تراند اليوم : اتفرج – فيديو صافيناز الفاضح الذي قامت بحذفه

شاركت الراقصة الاستعراضية، صافيناز، جمهورها، صورة لها تجمعها بحارسها الشخصي كابتن عزو أرنولد.

ونشرت صافيناز، عبر الاستوري على موقع الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، مقطع فيديو صوتي تجمعها بحارسها الشخصي، مدمجة من أغنية الفنان حسين الجسمي “بالبنط العريض”، ما جعل الجمهوره يتسأل عن حقيقة زوجها .

وكابتن عزو أرنولد يعمل بمصر منذ عام 2014، وجمعته صداقة كبيرة بالراقصة صافيناز، والتي جعلتها تنشر الصورة كنوع من الدعابة.

وكانت حذفت الراقصة صافيناز بث مباشر بعد لحظات من نشره، وذلك بعد أن أظهر أجزاء حساسة من جسدها، خلال تواجدها فى شرم الشيخ.

وعلى غرار لايف غادة عبدالرازق الذى أثار ضجة كبيرة فى وقت سابق.. ظهرت الراقصة صافيناز مرتدية مايوه، مغازلة متابعيها على “فيسبوك” بكلمات رقيقة.

وبعد لحظات من نشر اللايف، حذفت الراقصة صافيناز الفيديو، وأبدلته بـ لايف آخر عدلت فيه من جلستها، وارتدت فيه تنورة تستر جزء من جسدها.

في سياق أخر حصلت الفنانة اللبنانية كارول سماحة على جائزة فاتن حمامة كأفضل ممثلة عن فيلم “بالصدفة” الذي شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان الإسكندرية السينمائي واختتمت فعالياته .