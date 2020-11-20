تراند اليوم : شاهد – منة فضالي هتوريك الحتة البيضا

نشرت الفنانة منة فضالي، صورة جديدة لها، بإطلالة كاجوال رقيقة وأنيقة.

وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، وظهرت منة فضالي، بتيشرت أبيض وبنطال جينز، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة جذابة تليق بها، وعلقت عليها كاتبة: “صباحًا مشرقًا منيرًا بألطافك .. لا وقوع فيه ولا تعثر .. إنما رزق من لدنك يروينا . صباح الخير “.

يذكر أن آخر عمل شاركت فيه الفنانة منة فضالي، هو مسلسل “حب عمري” الذي عُرض في رمضان الماضي، وشاركها البطولة هيثم شاكر، وسهير الصايغ، وقد حقق نجاحاً كبيراً.