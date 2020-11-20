تراند اليوم : فنانة أردنية بإطلالة مكشوفة الفخذين – شوف مين؟

نشرت الفناة الاردنية مي سليم صورة لها عبر الإنستغرام ظهرت بها مرتدية فستان طويل من الخلف، وقصير جدا من الامام كشف عن فخذيها بطريقة اعتبرها الجمهور جريئة، وسدلت شعرها الطويل مع نظارات سوداء، ونالت صورتها اعجاب بعض المتابعين، بينما انتقدها البعض بسبب إطلالتها المكشوفة.

ويذكر ان الفنانة مي سليم قد فاجات الجمهور بوقت سابق بظهورها بالبكيني داخل المسبح، وسببت لها الصورة الكثير من الإنتقاد والهجوم، وأصبحت حديث مواقع التواصل والصفحات الفنية.

مي سليم فنانة أردنية من اصل فلسطيني، وهي شقيقة الفنانة ميس حمدان، ودانا حمدان، برزت في الغناء والدراما وقدمت الكثير من الأغاني والالبومات منها: قلبي بيحلم، إحلوت الأيام، ولا كلمة، أحسن ناس، وغيرها، اما في السينما، شاركت مي سليم بالعديد من الأفلام منها: مش رايحين في داهية، خير وبركة، لينا كلام بعدين، وغيرها، وفي الدراما: كان لها العديد من المشاركات منها: جبل الحلال، فرق توقيت، حواري بوخارست، الأب الروحي، وغيرها الكثير