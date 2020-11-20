تراند اليوم : من غير بنطلون – شاهد رانيا يوسف هتفرجك على بيتها الجديد

أثارت الفنانة رانيا يوسف الجدل من جديد بجلسة تصوير نشرت صورا منها عبر حسابها في انستغرام، حيث ظهرت فيها بإطلالة جريئة مرتدية فستانا من القماش الممزوج بالجلد باللون الاسود، يصل للركبة، ومفتوح من الصدر، ولبست اكسسوارات ناعمة، ووضعت مكياج هادئ وشعر موج.

ولاقت صورة رانيا يوسف إعجاب المتابعين الذين تغزلوا بجمالها وشبابها الدائم، بينما انتقدها البعض بسبب اصرارها على الاطلالات الجريئة على الرغم ما تتعرض له من هجوم.

ويذكر ان الفنانة رانيا يوسف قد اثارت ضجة مؤخرا بسبب إطلالاتها في مهرجان الجونة السينمائي الذي ظهرت فيه بعدة فساتين مكشوفة، وخاصة انها اصطحبت معها ابنتها في أحد أيام المهرجان لتثير الجدل بإطلالتها بعدما ارتدت الابنة فستان والدتها والذي عرف باسم “فستان البطانة”، بعدها خرجت رانيا يوسف عن صمتها لترد على المنتقدينن وقالت “اللي مش عاجبه ميبصش”.

وتعتبر رانيا يوسف إحدى أهم الفنانات اللاتي لهن مواقف واضحة في محاربة التحرش، وتستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لتوجيه رسائل واضحة للفتيات لمواجهة التحرش دون خوف، كما انها هددت بنشر اسماء وصور المتحرشين.