ما حقيقة تحضير عادل إمام لعمل فني جديد؟

متابعة بتجــــــــــرد: كشف الفنان عادل إمام منذ نحو شهرين، عن حصوله على إجازة فنية قصيرة سواء من السينما، أو الدراما التلفزيونية، مؤكداً أنه لن يخوض الموسم الرمضاني المقبل.

وبعدما ترددت في الساعات الماضية بعض الأحاديث عن تحضيره لعمل جديد، نفى عادل إمام الأمر وقال في تصريحات صحفية: “لا صحة لما تردد عن تعاقدي على المشاركة في أعمال جديدة، وقرّرت منذ فترة الحصول على إجازة، ومستمر في قراري ولم أغيره”.

وتابع: “لن أشارك في الموسم الرمضاني المقبل بأي عمل، ولم أتعاقد على المشاركة بفيلم سينمائي، ولم أغير شيئاً في ما قررت”.

وكان عادل إمام قد شارك في رمضان الماضي ببطولة مسلسل “فلانتينو”، مع داليا البحيري، دلال عبدالعزيز، رانيا محمود ياسين، حمدي الميرغني، سليمان عيد، وبدرية طلبة، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.