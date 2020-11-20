شكرا لقرائتكم خبر عن الإسبانية ماريا بيدرازا نجمة مسلسل Elite تخطف الأنظار من جديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من حين لآخر تحاول النجمة الإسبانية ماريا بيدرازا، صاحبة الشخصية الشهيرة في مسلسل Elite، مشاركة جمهورها ومتابعيها بمجموعة صور من جلسات التصوير التى تخضع لها بشكل مستمر والتى تظهر فيها وهى فى كامل جمالها وأناقتها، وخطفت بيدرازا، صاحبة الـ 24 عاما، الأنظار إليها بجلسة التصوير التى أزاحت عنها الستار وارتدت فيها فستانا قصيرا وحذاء ضخما باللون الأسود.

اشتهر مسلسل الدراما الإسبانى Elite بالعديد من اللقطات التى تحتوى على مشاهد إغراء، بالإضافة إلى تصنيفها +18، للعديد من المتابعين، لكن على غير عادة العمل، جاء الموسم الثالث خاليا من أغلب هذه المشاهدة، إلا قلة قليلة منها، وركز أكثر على حياة طلاب، والمشاكل التى يتعاملون معها بشكل أكبر عن المواسم السابقة، بالإضافة إلى ذلك موت "بولو"، صديقهم، أدى إلى تماسكهم من جديد ببعضهم البعض.

الموسم الثالث من مسلسل Eliteاحتوى على الكثير من المشاهد التى تساعد على التعاطف مع أكثر الشخصيات تعاطفا، وأبرز أن لكل منهم جاب جاص به، لم يكشفه للكثيرين، جنبا إلى محاولاتهم المتعددة فى إنقاذ ما تبقى منهم، والحفاظ على صداقتهم.









يذكر أن المسلسل الإسبانى Elite حصل على تقييمات 7.6 عبر موقعIMDB، وقامت هذه الشخصيات ببطولة الموسم الثالث من العمل: صموئيل (إيزان إسكاميلا)، كريستيان (ميجيل هيران)، جوزمان (ميجيل برناردو)، لو (دانا باولا)، ناديا (مينا الهاماني)، كارلا (إستير إكسبوسيتو)، بولو أندر (آرون بايبر) وعمر (عمر أيوسو)، كايتانا (جورجينا أموروس)، ريبيكا (كلوديا سالاس)، وفاليريو (جورج لوبيز).

وشاهد الموسم الأول من Élite وفقًا لـموقعVariety، أكثر من 20 مليون مشاهد خلال شهر أكتوبر عام 2018، وتم عرض الموسم الثاني لأول مرة في 6 سبتمبر الماضى ويتناول نتائج وفاة مارينا، مع الكشف عن مجموعة جديدة كاملة من أعضاء فريق العمل.