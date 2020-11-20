شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تحدى آسر ياسين الجديد ودعوته للسقا وكريم فهمى وأروى للمنافسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا النجم آسر ياسين كل من أحمد السقا وأروى جودة وكريم فهمى وأحمد حاتم وتميم يونس وروبى لتحدٍ جديد من نوعه، وهى قول مجموعة من الكلمات المركبة والمتصلة فى أقل من 11 ثانية، حيث تمكن آسر من إنهاء التحدى خلال 11 ثانية فقط".

قبل أيام استعاد آسر ياسين، ذكرياته فى فترة المراهقة عندما كان يبغ من العمر 18 عاما، بنشر صورة له على حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام" دون أن يرتدى قميصا، وعلق عليها قائلا: "طيش شباب"، وانهالت التعليقات على الصورة بعد أن نالت إعجابهم.

وأعلن آسر ياسين عبر حسابه على "تويتر"، انتهاء فترة عزله الصحى، حيث قال فى تغريدة قصيرة، "امبارح كان آخر يوم فى العزل الصحى"، وذلك بعدما قضى عدة أيام فى العزل الصحى، لاشتباهه فى إصابته بفيروس كورونا، عقب عودته من مهرجان الجونة السينمائى.

وكان آسر ياسين رصد يومياته بالعزل المنزلى بطريقته المختلفة بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث شارك جمهوره، بمقطع فيديو عبر خاصية ستورى على حسابه بموقع "إنستجرام"، وهو يمارس رياضة ركوب الدراجة، وعلق ساخرا "كورونا واحنا بنفسحها"، وذلك بعد ظهوره فى فيديو من داخل الجاكوزى، والذى علق عليه قائلا: "كورونا واحنا بنغليها".

وكشف النجم آسر ياسين، كواليس إصابته بفيروس كورونا فى مهرجان الجونة السينمائى، وقال إنه بمجرد شعوره بأعراض مشابهة لنزلات البرد، هاتف كل أصدقائه الذين خالطوه مؤخرا، لتحذيرهم حتى يكونوا حذرين للحفاظ على صحتهم.