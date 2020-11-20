شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى وأحمد السعدنى × 5 صور من كواليس "ما تقولش لحد" حكاية مسلسل "نمرة 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة منى زكى والنجم أحمد السعدنى فى أكثر من صورة من كواليسحكاية مسلسل "نمرة 2"، وذلك عبر الحساب الرسمى للمخرج يسرى نصر الله، الذى سلط الضوء على كواليس المسلسل من خلال صور حكاية "ما تقولش لحد".



مني زكي فى كواليس مسلسل نمرة



مني زكي

وعلق المخرج يسرى نصر الله على الصور بكتابة "تصوير "ماتقولش لحد". (حلقة من كتابة مريم ناعوم وإخراجي في مسلسل "نمرة 2") منى زكي. أحمد السعدني. ناهد نصرالله. أحمد رشيد. جاد شاهين. أحمد مجدي. تيمور تيمور. ابراهيم الدسوقي. عبير الجارحي. مايا الجويلي. علي عسر. خالد الجلب. ديشا. بسكوتة وناس كتيرة حلوة أوي.



المخرج يسري نصر الله

من ناحية أخرى يعد آخر أعمال النجمة منى زكى فيلم "الصندوق الأسود" الذى تخطت إيراداته مؤخراً 5 ملايين جنيه منذ طرحه فى السينمات يوم 28 أكتوبر الماضى، من إخراج محمود كامل، وهو الفيلم الذى يعيد منى زكى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات منذ تقديمها آخر أفلامها "من 30 سنة" مع أحمد السقا ونور وميرفت أمين وشريف منير. فيلم "الصندوق الأسود" بطولة منى زكى ومحمد فراج، ومصطفى خاطر، وشريف سلامة، وهلا السعيد وأسماء جلال، قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان ومن إنتاج سينرجى وأفلام مصر العالمية، ونيو سينشرى وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق.



احمد السعدني