شكرا لقرائتكم خبر عن عرض شرفى لـ"خط التماس" بمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض قبل ختام مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى اليوم مسرحية "خط التماس" لفرقة المسرح الحر كعرض شرفى خارج التسابق، والعرض يمثل المملكة الأردنية الهاشمية ويعرض لأول مرة بشكل حصرى فى مصر والوطن العربى، وهو من إنتاج وزارة الثقافة الأردنية 2020 والذى تم إنجازه فى ظل جائحة كورونا.

"خط التماس" عرض مسرحى يحاكى الواقع العربى اللحظى وما وصل إليه من حالة تناثر وتباعد ويبحث عن نقاط الالتقاء فلا يجدها، لذا فإن خطوط التماس أصبحت مدرجة فى ظل واقع عربى متشرذم، وبروز تيارات أخذت الدين ستارا لتخريب واقعنا العربى الخرب أصلا، إنه عرض مسرحى يطرح المتناقضات السياسية، ونتائج الحروب بأسلوب ساخر، ولكنه جاد فى الطرح".

المسرحية من إخراج فراس المصرى وتمثيل: على عليان، مرام أبو الهيجاء، إياد شطناوي، سينوغرافيا محمد المراشدة، وكريوجراف ان قرة ليان، والمواد الفيلمية أحمد الفالح، وإدارة إنتاج رناد ثلجي، ومساعد مخرج يزن أبو سليم، وإدارة خشبة زاهى حمامرة، وصياغة نص على عليان عن مجموعة من النصوص النثرية.

مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى يقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء والهيئة الدولية للمسرح ITI UNESCO وقد افتتحه محافظ جنوب سيناء اللواء أركان حرب خالد فوده بقصر ثقافة شرم الشيخ بحضور الدكتور أشرف زكى والفنانة الكبيرة سميحة أيوب التى كرمت نجوم المسرح المصرى والعربى وكان منهم النجم بيومى فؤاد والنجمة حنان مطاوع والمخرح اسلام امام الحاصل على جائزة افضل شخصية مسرحية مصرية والفنان قاسم اسطنبولى الحاصل على جائزة افضل شخصية مسرحية عربية.