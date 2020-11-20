متابعة بتجــــــــــرد: في مفاجأة مميّزة للجمهور، أعلن النجم السوري محمد المجذوب عن استعداده لطرح أغنيته الجديدة خلال الأيام القريبة المقبلة.
وحدّد محمد المجذوب يوم 23 تشرين الثاني/نوفمبر موعدًا نهائيًا لإطلاق الأغنية التي تحمل اسم “الحب الحب”، ويتعاون من خلالها مجددًا مع شركة Universal Music MENA.
وأعلن المجذوب عن هذه المفاجأة عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام”، حيث نشر صورة جديدة له وعلق: “موعدنا يوم 23.11.2020 (الحب الحب)”.
وكان محمد المجذوب قد أصدر في منذ فترة كليب أغنية “ماضي أسود”، وتمّ تصوير هذا العمل على طريقة الفيديو كليب مع المُخرج اللبنانيّ شريف ترحيني في ألمانيا وتحديداً في العاصمة برلين في ظلّ الظروف الصعبة التي فرضها فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد المجذوب يكشف عن مفاجأته للجمهور.. أغنيته الجديدة تبصر النور بهذا الموعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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