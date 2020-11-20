رنا سماحة تطرح كليب “أوبا” مع لايف ستايلز ستوديوز

متابعة بتجــــــــــــرد: طرحت النجمة المصرية الشابة رنا سماحة فيديو كليب أغنيتها الجديدة “أوبا”، عبر قناة شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، بموقع الفيديوات العالمي “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم، وتعتبر التعاون الثاني لرنا سماحة مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” بعد أغنية “أميرة الحب”.

أمّا الكليب فهو من إخراج بتول عرفة، التي سبق وتعاونت معها رنا سماحة في كليب “أوبا”.

نفيد بالذكر أن رنا سماحة، طرحت أغنيات ألبومها الجديد “7 رجالة” بشكل سينغل وليس كاملاً، عبر موقع الفيديوات العالمي يوتيوب، آخرها “تتر النهاية”، ويضم الألبوم عشر أغنيات هي “قلبى معلم”، “حياتى تخصني”، “نقطة ضعف”،” بقيت شبهك”، “100 مليون عاملة”، “خانت نفسها”، “عندى الجرأة”، “تتر النهاية”، “اسمه إيه”، “7 رجالة”، تعاونت خلالها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين الشباب أبرزهم أحمد حسن راؤول، محمد الفخراني، أحمد زعيم، هاني صارو، نادر حمدي، شادي جبر، محمد الصاوي وغيرهم.