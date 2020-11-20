أغنية عمرها 20 عامًا تعيد الشاب مامي إلى الحياة

نقلنا لكم – بتجــــــرد: أمضى الفنان الجزائري الشاب مامي عقوبته في السجن، وتبع هذه التجربة الصعبة التي عاشها مرحلة من الضياع والفراغ، إذ بات يجول في شوارع باريس وحيداً دون أن يلتفت إليه أحد.

غير أنّ بارقة أمل لعودة نجومية مامي بانت في الأفق على إثر مبادرة من المغني العالمي ستينغ لإعادة إصدار أغنية “وردة الرمال” التي غناها رفقة مامي على طريقة الديو قبل عشرين عاماً.

وستصدر الأغنية بقالبها الجديد ضمن ألبوم ستينغ المقرر طرحه في السابع والعشرين من الشهر الجاري.

ولاقت أغنية “وردة الرمال” نجاحاً باهراً عند طرحها، وربح منها النجمان عدة جوائز عالمية، واعتبر متتبعون هذه الخطوة بمثابة فرصة العمر للشاب مامي للعودة إلى لواجهة بعد مرحلة عصيبة عاشها، على خلفية الاعتداء على صديقته وتسببه لها في الإجهاض ما أدخله السجن لسنوات وتسبب بخفوت نجوميته التي ملأت العالم العربي.