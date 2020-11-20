ياسمين عبد العزيز ببطولة مشتركة مع زوجها في رمضان 2021

متابعة بتجـــــــــــرد: استقر صناع مسلسل الفنانة ياسمين عبدالعزيز، الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل، على اختيار السيناريست عمرو محمود ياسين لكتابة العمل.

ووقع اختيار الشركة المنتجة للمسلسل على المخرج مصطفى فكري لإخراج العمل، بناءً على رغبة ياسمين عبدالعزيز، التي قررت الاعتماد على نفس فريق عمل مسلسل “ونحب تاني ليه”، الذي عُرِض في رمضان الماضي، لخوض السباق الدرامي في رمضان المقبل 2021.

وكان عمرو محمود ياسين هو كاتب مسلسل “ونحب تاني ليه”، وأخرجه أيضاً مصطفى فكري، الذي قرر تحديد النصف الثاني من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل موعداً لبدء تصوير المسلسل.

ومن المُقرر أن يشارك أحمد العوضي في بطولة المسلسل، ليكون العمل الأول الذي يجمعه مع ياسمين عبدالعزيز بعد زواجهما.

وكان العوضي وياسمين قد اشتركا قبل زواجهما، في بطولة مسلسل “لآخر نفس”، مع فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، مراد مكرم، محمد عز، وهند عبدالحليم، ومن تأليف عبدالله حسن، وأمين جمال، وإخراج حسام علي.