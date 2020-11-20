شكرا لقرائتكم خبر عن ختام ورشة إعداد الممثل وتوزيع شهادات على المشاركين بمهرجان شرم الشيخ للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى أقيم اليوم حفل توزيع شهادات المشاركة فى ورشة التمثيل، التى أقيمت ضمن فعاليات تلك الدورة، بحضور رئيس المهرجان المخرج مازن الغرباوى، ومدير المهرجان د.إنجى البستاوى، ومدرب الورشة د.علاء قوقة والفنان محسن منصور عضو اللجنة العليا للمهرجان.

من جانبه أكد مدرب الورشة وأستاذ التمثيل د. لاء قوقة أن الورشة كانت صعبة على المتدربين، لكنهم حاولوا إنجاز التدريبات بنجاح خلال 3 أيام فقط.

وأضاف قوقة "أنا فخور بأن استجابات متدربى الورشة كانت الأسرع فى تاريخ كل الورش التدريبية التى قدمتها من قبل، وأنا سعيد بتلك النتيجة التى توصلنا إليها"، واستطرد: "سأظل على تواصل دائم مع المتدربين طوال الوقت للإجابة على تساؤلاتهم ودعمهم وتقديم بعض التدريبات المصورة لهم".

بينما وجهت مدير المهرجان د. انجى البستاوى الشكر لمدرب الورشة د. علاء قوقة الذى قدم كل ما فى وسعه للمتدربين، وأضافت أن تقليص أيام الورشة هذا العام يرجع للظروف التى يمر بها العالم.

وأشار المخرج مازن الغرباوى رئيس المهرجان إلى أن تقليل عدد المشاركين فى الورشة كان مقصودا بهدف تقليل الاحتكاك وتنفيذ لقواعد التباعد الاجتماعى التى أقرتها وزارة الصحة المصرية حفاظا على الصحة العامة.

وتضمنت شهادات المتدربين الأسماء الآتية: غادة صفوت عبد الله، على أيمن إبراهيم، شروق سمير، محمود يحيى حسنى، مازن عاطف محمد، مايكل مجدى، شادى إبراهيم الحسيني، محمود صالح، عدلان عبد المنجى والروسية آنا فى مينوشكا.