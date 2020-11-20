شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ختام مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح وتوزيع جوائز دورته الخامسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم، اليوم، مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى فعاليات دورته الخامسة بعدد من الفعاليات الصباحية، ثم حفل ختام الساعة الثامنة يتم خلاله توزيع الجوائز فى كل مسابقات المهرجان.

بدأت الفعاليات بنتاج ورش المهرجان وتسليم الشهادات للمتدربين بحضور الدكتور علاء قوقة مشرف الورشات والفنان محسن منصور عضو اللجنة العليا ووزع رئيس المهرجان شهادات مشاركة على كل الشباب المشارك، كما سيشهد اليوم حفل توقيع كتاب (جسد الممثل بين الحركة المعتادة والحركة المعبرة) تأليف الدكتور مدحت الكاشف إدارة وتقديم الدكتور مصطفى سليم، ويعقبه حفل توقيع كتاب آخر بعنوان (دراما الطفل فى عمان) تأليف الدكتور خالد الزدجالى.

كما سيتم توقيع برتوكول تعاون بين مصر وكل من كوسوفو والعراق، وقبل حفل الختام وتوزيع الجوائز سيتم عرض مسرحى شرفى (خط التماس) من المملكة الأردنية الهامشية ويعقبه حفل الختام وتوزيع الجوائز بقصر ثقافة شرم الشيخ.

مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى يقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء والهيئة الدولية للمسرح ITI UNESCO وقد افتتح أمس محافظ جنوب سيناء اللواء أركان حرب خالد فوده الدورة الخامسة للمهرجان بقصر ثقافة شرم الشيخ بحضور الدكتور أشرف زكى والفنانة الكبيرة سميحة أيوب، التى كرمت نجوم المسرح المصري والعربى وكان منهم النجم بيومى فؤاد والنجمة حنان مطاوع والمخرج إسلام إمام الحاصل على جائزة افضل شخصية مسرحية مصرية والفنان قاسم اسطنبولي الحاصل علي جائزة افضل شخصية مسرحية عربية.