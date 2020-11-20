شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى حايك تحتفل بـ"اليوم العالمى للرجال" بصورة ورسالة لزوجها: أنت قوتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة سلمى حايك على الاحتفاء بزوجها وتوجيه رسالة له فى اليوم العالمى للرجال الذى تزامن مع الـ19 من نوفمبر، حيث نشرت صورة تجمعهما معاً وبرفقتهما ابنتهما، وعلقت عليها بالكتابة بثلاثة لغات هى الإنجليزية والاسبانية والفرنسية : "لم أكن أتخيل مطلقًا في أعظم أحلامي أنني سأشارك حياتي مع رجل رائع وغير عادي، أنت قوتنا، أنت مصدر إلهامنا، أنت وطننا".



سلمي حايك وزوجها

من ناحية أخرى سبق وشاركت النجمة العالمية سلمى حايك متابعيها عبر حسابها على موقع إنستجرام صورة جديدة لها التقطتها لنفسها على طريقة السيلفي، حيث حرصت من خلالها على إظهار لون المانيكير في قدمها بطريقتها الخاصة، حينما علقت على الصورة قائلة: "تلك ليست صورة سيلفى التقطتها لى، ولكني أردت فقط إظهار ما أمتلكه في قدمي"، وذلك في إشارة إلى ما تميزت به أصابعها.

وكانت النجمة سلمى حايك ظهرت فى أحدث صورة لها عبر حسابها على موقع إنستجرام، حيث شاركت متابعيها بصورة تبرز وجود شعر أبيض في رأسها، وصفته في تعليق على الصورة كتبت فيه: "الشعر الأبيض شعر الحكمة"، وكانت النجمة العالمية حرصت على الاحتفال بوصول عدد متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام لـ 16 مليون متابع، حيث نشرت مقطع فيديو قصير وهي تمسك تورتة وبها رقم 16 في إشارة الى عدد متابعيها، لتوجه رسالة شكر لهم على متابعتهم لها على مدار الفترة الماضية.