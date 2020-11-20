شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هند صبرى مع الطبلة.. قدمت ديو مع محمد فؤاد وتسببت فى رقص شيرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل النجمة التونسية هند صبرى، بعيد ميلادها، اليوم الجمعة، والتى تعد ضمن أهم نجمات جيلها التى استطاعت أن تصنع بصمة لنفسها وتضع اسمها فى قائمة النجمات اللاتى قدمن للسينما والدراما المصرية تاريخا فنيا من خلال الأدوار التى ظهرت بها، وجسدت خلالها أدوارا متنوعة تناولت العديد من الأزمات التى تواجهها المرأة المصرية أبرزها محاربة السرطان لدى السيدات من خلال مسلسل "حلاوة الدنيا"، والتى تخلت فيه عن كل معالم أنوثتها بظهورها حليقة الشعر وبدون مكياج تماما فى جرأة غريبة من نوعها.

ورغم أن هند صبرى برزت فى عالم التمثيل بشكل قوى جدا سواء فى السينما أو الدراما المصرية، إلا أنها فاجأت الكثير من جمهورها بمهارتها فى النقر على الطبل خلال بعض الحلقات التليفزيونية التى أقرعت فيها على الطبل أضفى على الأجواء حالة من السعادة والبهجة للمشاهدين.

وكشفت هند صبرى خلال استضافتها في العديد من البرامج التليفزيونية أنها حرصت على تعلم العزف على "الطبلة"، ما تطلب ذهابها لأحد المراكز المتخصصة فى تعليم "الطبلة" حتى تتقنها، وذلك لحبها في تعلم شيء جديد بين الحين والآخر.

وظهرت الفنانة هند صبرى مع الفنان محمد فؤاد منذ عدة سنوات خلال برنامج "Back to school" والذى كان يذاع على قناة "الحياة" وقدما سويا ديو في العزف على الطبل خلال الحلقة، كما ظهرت مرة أخرى مع الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال برنامج "شيرى استوديو" الذى كان يذاع على قناة DMC، وطلب منها أن تظهر موهبتها فى الطبلة وهو ما قامت به هند صبرى لتظهر موهبتها فيما قامت شيرين عبد الوهاب بالرقص على نغماتها.

يذكر أن الفنانة هند صبرى حققت نجاحا كبيرا على مستوى السينما المصرية والدراما التليفزيونية أيضا، حيث قدمت أفلام حققت نجاح كبير منها، "مذكرات مراهقة، الجزيرة، جنينة الأسماك، عمارة يعقوبيان، لعبة الحب، بنات وسط البلد، ملك وكتابة، ويجا، حالة حب، أحلى الأوقات، الفيل الأزرق 2.