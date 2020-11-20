شكرا لقرائتكم خبر عن مليون ونصف مشاهدة لأغنية "نفس النهاية" لـ تامر حسنى × 15 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت أغنية "نفس النهاية" للنجم تامر حسنى أكثر من مليون ونصف المليون مشاهدة، خلال 15 ساعة من طرحها فقط، حيث طرحت الشركة المنتجة الأغنية مساء أمس، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أحمد المالكى، ألحان مدين، توزيع وميكس أحمد عبد السلام، ماستر أمير محروس.

كما طرح أيضًا، أحدث أغنياته التي تحمل عنوان "فى جمال كدة" ضمن أغنيات البومه الجديد "خليك فولاذى"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات حسام سعيد، وألحان محمود أنور، وتوزيع وميكس وماستر جلال حمداوى.

من ناحية أخرى تخطت أغنية "كرهتنى في الحب" الذى طرحها النجم تامر حسنى منذ أسبوع من أكثر من 9 ملايين مشاهدة على يوتيوب وهى من كلمات محمد البوغة وألحان محمود خيامي وتوزيع طارق عبد الجابر ميكس وماستر أمير محروس، وتعد من ضمن ألبومه الغنائى الذى يحمل اسم "خليك فولاذى".

وسبق وأعلن النجم تامر حسنى عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك عن طرح أغنيته جديدة بعنوان "قولني كلام"، حيث كتب: "استمع الآن لأغنية (قولني كلام) أحدث أغنية من ألبوم خليك فولاذي"، كما لم يكتف بذلك وإنما شوق جمهوره لأغنية جديدة باسم "كرهتني في الحب" حيث كتب: "وانتظروا بعد ساعة من الآن أغنية كرهتني في الحب".