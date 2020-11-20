محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: شاركت الفنانة أصالة جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة لشقيقها الراحل أيهم مصطفى نصري. وكتبت أصالة في تعليقها على الصورة "مرقوا كمّ سنة وأنت بينّنا مو موجود.. تغيّرت دنيي وتبدّلت ناس نقصت وناس زادت.. ومتلّ عددنا لمّا كنّا خمسه ونقص واحد.. كلّ شي بالحياة بنعيشه منّ شعور ناقص شي.. الحزن ناقص تحكّم والفرح ناقص أمان.. والزّعل ناقص تسامح والتّصافي ناقص ثقة". وتابعت "الله يرحمك قدّ ماساعدت وفتحت بابك لكلّ محتاج.. كنت طيّب كريم بالمشاعر مندفع.. الله يرحمك حبيبي ويجعل الجنّة مكانك أنت والغالي وبيغلى أبي الحبيب وكلّ الطّيبين الّلي سبقونا.. الله يرحم أخي أيهم مصطفى نصري".

كانت هذه تفاصيل خبر أصالة تتذكر شقيقها الراحل "أيهم": "كل شيء بالحياة ناقص" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.