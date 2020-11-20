شريف رمزي يحتفل بعيد ميلاد زوجته ريهام أيمن: ربنا يخليكي ليا ولولادك بالمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

احتفل الفنان شريف رمزي بعيد ميلاد زوجته الفنانة ريهام أيمن، الذي مر أمس 19 نوفمبر، من خلال نشر مجموعة صور تجمعهما عبر حسابه بـ"إنستجرام".

وعلق "رمزي"، على الصور بطريقة رومانسية، قائلًا: "كل سنة وإنتي طيبة يا حبيبة قلب روح عمر عقل حياة أحلام قلب كيان مشاعر وجدان حياة قلبي، بجد كل سنة وإنتي في حضني ومنورة حياتي بحبك قد كل حاجة في الدنيا، ربنا يخليكي ليا ولولادك بالمرة".

وتزوج شريف رمزي من ريهام أيمن عام 2015، وأنجبا "رمزي وليليا"، ولم تشارك في أي عمل فني منذ الزواج، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" للزعيم عادل إمام عام 2013.