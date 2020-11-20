إيرادات الخميس.. "Honest thief" يعود للصدارة و"Relic" في المركز الرابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس عدد كبير من الأفلام الأجنبية على إيرادات شباك التذاكر بدور العرض المصرية، ونجح في الحصول على المركز الأول في إيرادات أمس الخميس 19 نوفمبر، فيلم "Honest thief" محققا 40 ألفا و874 جنيها.

واحتل المركز الثاني فيلم"Greenland" بطولة Gerard Butler ، وحقق 37 ألفًا و951 جنيها، وجاء في المرتبة الثالثة فيلم "freaky"بعد تحقيقه 35 ألفًا و712 جنيها، وحصل على الترتيب الرابع فيلم الرعب "Relic" والذي حقق 25 ألفًا و577 جنيهًا

ذهب المركز الخامس لفيلم الجريمة "the call" محققًا 25 ألفًا و63 جنيهًا، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم "Tenet" وحقق 22 ألفا و972 جنيها، وفاز بالمركز السابع فيلم الرعب الأمريكي "COME PLAY" بعد تحقيقه 22 ألفًا و313 جنيها.

جاء في المركز الثامن فيلم "come away" وبلغ إيراده 14ألفًا و985 جنيهًا، وكان المركز التاسع من نصيب فيلم "Target number one" محققًا 12 ألفا و42 جنيهًا، واحتل الترتيب العاشر فيلم الحركة "Becky" والذي حقق 9 آلاف و70 جنيهًا.