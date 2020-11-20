تراند اليوم : بالفيديو.. تامر حسني يطرح “نفس النهاية” علي اليوتيوب

أطلق الفنان المصري ​تامر حسني​ عبر “يوتيوب”، أغنية جديدة بعنوان “​نفس النهاية​” من ألبومه الجديد “خليك فولاذي”.

الأغنية من كلمات ​أحمد المالكي​، ألحان مدين، توزيع وميكس ​أحمد عبد السلام​، ومن كلمات الأغنية: “كل الخير إتنسى ليه مش فاكرلي حاجه واحده كويسه نفس النهايه للقلوب المخلصه العُمر ضاع مني معاك عملت جِميل مكانش أصيل وقلبي أذاه .. حياتي ملاها عذاب قضى عليا خَد مني الي عايزه و ساب وجع فيا و ماسابش أي باب رجوع ليا مهما عدى من حياتي مش هصفى ليه”.

ولاقت الأغنية بعد ساعات من طرحها إعجاب عدد كبير من المستمعين.

يذكر أن حسني قد طرح أغنية جديدة مؤخراً في ألبوم “خليك فولاذي” تحمل عنوان ” في جمال كده” من كلمات حسام سعيد، ألحان محمود أنور وتوزيع جلال حمداوي. وحصدت الأغنية بعد وقت قليل من طرحها إعجاب عدد كبير من المستمعين.