تراند اليوم : العثور على جثة فنانة شهيرة على شاطئ البحر

عثر على ممثلة كوبية مشهورة ميتة على طول الساحل في ميامي بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية.

واكتشفت جثة بروسيلياندا هيرنانديز بوديه (56عامًا) من قبل شخص على الشاطئ في وقت سابق من الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت محطة الأخبار (WPLG).

وتم التعرف على الجثة، وتبين أنها هيرنانديز بوديه، التي اشتهرت في كوبا بأفلام مثل “هابانيرا” و”أشياء تركتها في هافانا”.

وقال أقارب، إن هيرنانديز بوديه خرجت ليلة الثلاثاء لشراء السجائر، لكنها لم تعد إلى المنزل.

وولدت هيرنانديز بوديه في هافانا بكوبا، لكنها كانت تعيش في ميامي لمدة خمس سنوات وقت وفاتها، حسبما ذكرت وسائل إعلام.

ولم يتم الكشف عن سبب الوفاة الرسمي، لكن الشرطة قالت إنها تعتقد أنها غرقت.

ونعى الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل، الممثلة الراحلة يوم الخميس عبر “تويتر”، وأرسل تعازيه إلى أحبائها.

وكتب قائلاً: “وداعا لممثلة استثنائية اسمها بروسيلياندا. نحن نحزن على خسارتها المبكرة. تعازينا لعائلتها وأصدقائها”.

