تراند اليوم : شوف ازاي ربنا بيعوض تامر حسنى بعد طلاقه من بسمة بوسيل

تخطت أغنية “نفس النهاية” للفنان تامر حسني حاجز المليون مشاهدة، بعد طرحها بأقل من 12 ساعة، على القناة الرسمية لشركة “روتانا” بموقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وأغنية “نفس النهاية” لتامر حسني من كلمات أحمد المالكي، ألحان مدين، توزيع وميكس أحمد عبد السلام، ماستر أمير محروس.

وتقول كلمات الأغنية: “كل الخير اتنسى ليه مش فاكرلي حاجة واحدة كويسة، نفس النهاية للقلوب المخلصة، العُمر ضاع مني معاك، عملت جِميل مكانش أصيل وقلبي أذاه، حياتي ملاها عذاب قضى عليا، خَد مني اللي عايزة وساب وجع فيا، وماسابش أي باب رجوع ليا، مهما عدى من حياتي مش هصفى ليه”.



