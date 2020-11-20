تراند اليوم : اتفرج بالصور.. حقيقة زواج صافيناز من حارسها الشخصي

شاركت الراقصة الاستعراضية، صافيناز، جمهورها، صورة لها تجمعها بحارسها الشخصي كابتن عزو أرنولد.

ونشرت صافيناز، عبر الاستوري على موقع الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، مقطع فيديو صوتي تجمعها بحارسها الشخصي، مدمجة من أغنية الفنان حسين الجسمي “بالبنط العريض”، ما جعل الجمهوره يتسأل عن حقيقة زوجها .

وكابتن عزو أرنولد يعمل بمصر منذ عام 2014، وجمعته صداقة كبيرة بالراقصة صافيناز، والتي جعلتها تنشر الصورة كنوع من الدعابة.

في سياق سابق، كشفت الراقصة الاستعراضية صافيناز عن سبب طلاقها من زوجها السابق.

وأكدت صافيناز، في تصريحات تليفزيونية، أن غيرتها الشديدة عليه وخيانته لها، وزوجها كان يحب النساء مثله مثل 99% من الرجال.

وأضافت صافيناز: ” كانت الرجالة كلها بيتفرجوا عليا وهو بيتفرج على ستات تانية، وأكدت أنه كان يُحبها وهي أيضًا، إذ كانت تغير عليه بشدة، وعندما سافرت إلى موسكو لرؤية أهلها وقّعت عقد عمل في البحرين لمدة 3 أشهر دون أن تُخبره، رفض العمل وعرض عليها دفع الشرط الجزائي، وصُدم عندما علم أنه مليون دولار وانفصل عنها لاحقًا.