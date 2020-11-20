وليد توفيق يكشف عن صورة قديمة له مع عبده ياغي

متابعة بتجــــــــــرد: احتفاء بفوز الفنان اللبناني عبده ياغي بلقب برنامج The Voice Senior نشر مواطنه الفنان وليد توفيق، على حسابه الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة نادرة جمعتهما.

وبدا أنها التقطت لهما في أيام شبابهما حيث ظهر ككل منهما بشكل مختلف عن شكله الحالي. كما لاحظ المتابعون أن ياغي كان يتمتع بالوسامة تماماً كما هي حال توفيق.

وفي التعليق وجه الأخير إلى زميله رسالة جاء فيها: “صديق البدايات والأيام الحلوة عبده ياغي. كنت الأول بالـ 1974 واليوم الاول بالـ 2020. ألف مبروك”.

ويشار إلى أن ياغي فاز باللقب في الحلقة النهائية من البرنامج الشهيرة التي عرضت في 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 على شاشة MBC.

ويذكر أنه كان ضمن فريق الفنان اللبناني ملحم زين وتحدّى في الحلقة النهائية كلاً من المشترك السوري فيصل الحلاق من فريق الفنانة نجوى كرم، والمغربية سعاد حسن ضمن فريق الفنانة سميرة سعيد، والمصرية ميرفت كامل من فريق الفنان هاني شاكر. ويأتي هذا بعد انتقادات واجهتها مشاركته في البرنامج كهاو رغم أنه فنان كبير.