أحمد الفيشاوي يجدّد الصراع مع محمد رمضان

متابعة بتجــــــــــــرد: بعدما هدأت الأمور لفترة بين أحمد الفيشاوي ومحمد رمضان، عاد الفيشاوي ليشعلها من جديد إثر طرحه البرومو الدعائي لأغنيته الجديدة “نمبر 2″، والتي يعود بها الى غناء بعد فترة طويلة من الانقطاع.

وصُمِّمت الأغنية بطريقة الرسوم المتحركة، ويظهر الفيشاوي فيها وهو يضرب شخصاً أسمر اللون يقود سيارة فيراري ويطرحه أرضاً.

وأكد الكثير من المتابعين أن الفيشاوي يقصد بذلك محمد رمضان بوضوح ومن دون أن يداري الأمر أو يجعله رمزياً، مما أجّج المشكلة بينهما من جديد.

الجدير ذكره أنه كانت هناك أزمة بين الفيشاوي ورمضان بسبب أغنية “نمبر 2″، والتي عندما أعلن عنها الفيشاوي بدون الكشف عن محتواها، ردّ عليه رمضان من خلال برومو أغنية “الدبابة”، حيث ظهر الأخير داخل دبابة وهو يغني “واخد قراري ولازم أكسب أي فورة مع اعتذاري للفيشاوي آخره معايا صورة”.

من ناحية أخرى، انتهى الفيشاوي من تصوير فيلم “30 مارس” من إخراج أحمد خالد موسى، وهو ينتمي إلى نوعية أعمال السيكو دراما، من تأليف حميد المدني، وبطولة دينا الشربيني وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء أبواليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد علي رزق وأحمد خالد صالح، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف.