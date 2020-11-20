لطيفة تكشف سر عدم حضورها حفل زفاف درّة

متابعة بتجـــــــــــرد: جدل كبير أثير في الفترة الماضية بعد أن غابت المطربة التونسية لطيفة عن حفل زفاف مواطنتها الفنانة درة، بعدما دارت تساؤلات كثيرة عن الأساب الحقيقية لذلك، وانطلاق شائعات عن وجود خلافات بينهما، إلا أن لطيفة أماطت اللثام عن السبب الحقيقي لعدم حضورها حفل زفاف صديقتها درة، والذي أقيم بالجونة في بداية تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.

وحلت لطيفة ضيفة على برنامج “ET بالعربي”، لتكشف أنها كانت تستعد لحضور حفل زفاف درة بالفعل، لكنها أصيبت في أحبالها الصوتية وأصبحت غير قادرة على التحدث، بسبب حساسية تعاني منها في أحبالها الصوتية، ولذلك أعتذرت.

كما تحدثت عن كواليس لقائها بالفنان راغب علامة في دبي مؤكدة أنه من أقرب الأصدقاء لقلبها وربما يجمعهما عمل فني في الفترة المقبلة.

وتطرقت للحديث عن لقب “نمبر وان”، مؤكدة أنه غير دائم، وكل شخص نمبر وان في شيء يميزه عن الآخرين.

وأنهت لطيفة حديثها بأنها تحب ما يقدمه محمد رمضان من استعراضات وأغانٍ وتمثيل وتتابعه دائماً.

يشار إلى أن لطيفة انضمت لمبادرة “صوتك”، التي أطلقها spotify وستقدم الدعم للمطربات الشابات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتساعدهن من خلال خباراتها.