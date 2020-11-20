صورة قديمة ونادرة – عمر الشريف مع فاتن حمامة في يوم زفاف شقيقته

متابعة بتجـــــــــــرد: كثيراً ما يسترجع الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً قديمة للفنانين ويقارنون بين أشكالهم القديمة وتلك الحديثة. وفي هذا السياق نشر عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة جمعت الفنانين القديرين الراحلين عمر الشريف وفاتن حمامة.

وتبين انها التقطت لهما خلال حضورهما حفل زفاف شقيقة الشريف الوحيدة ماجدة. وظهرت الأخيرة وهي ترتدي فستانها الأبيض وتقف إلى جانب زوجها إسباني الجنسية.

وأحدثت هذه الصورة ضجة في أوساط المتابعين وأعرب الكثيرون عن اشتياقهم إلى “الزمن الجميل” معربين عن أسفهم لرحيل الكثير من كبار الفنانين.

ويشار إلى أن عمر الشريف تزوج الفنانة فاتن حمامة في العام 1955 بعد قصة حب اعتبرت من ابرز القصص العاطفية في تاريخ السينما المصرية.

ويذكر أن العديد من الأعمال جمعتهما ومنها “صراع في الوادي” ونهر الحب”، علماً أنهما أنجبا ابنهما الوحيد طارق الشريف الذي ظهر في سن الثامنة في فيلم “دكتور جيفاغو”. إلا أن علاقتهما لم تستمر حيث انفصلا في العام 1974.