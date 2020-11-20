شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال مسلسل "ضربة معلم" فى بوستر جديد.. تعرف على موعد عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة رانيا فريد شوقى، عن بوستر جديد لمسلسل "ضربة معلم"، للنجم محمد رجب، حيث يظهر فى البوستر، أبطال المسلسل، ويتوسطهم محمد رجب، والذى كان قد نشر بوستر يظهر به منفردا قبل يومين، وعلقت رانيا فريد شوقى على الصورة قائلة "ضربة معلم ابتداء من يوم السبت 21 نوفمبر الساعة 8 مساء إن شاء الله على قناة cbc".



ضربة معلم

وانتهى المخرج إسماعيل فاروق من تصوير أكثر من 4 أسابيع فى أحداث العمل، حيث صور عددا كبيرا من المشاهد فى الديكور الرئيسى للعمل وهو عبارة عن حارة فى مدينة الإنتاج الإعلامى، إضافة إلى عدد آخر من المشاهد فى أحد المستشفيات، وانتقل أبطال العمل إلى إحدى الفيلات لاستكمال التصوير.

مسلسل "ضربة معلم" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء حكم دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

"ضربة معلم" التعاون الثانى على التوالى بين الثلاثى محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى تحقق في مسلسل "الأخ الكبير"، وشارك فى بطولته عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.