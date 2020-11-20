شكرا لقرائتكم خبر عن "واحدة كدة" لريهام عبد الغفور بـ"سينما الغد" فى مهرجان القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النجمة ريهام عبد الغفور، عرض فيلمها القصير، "واحدة كدة"، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى المقبل، والذى سينطلق خلال أيام، وذلك ضمن عروض "سينما الغد"، خارج المسابقة الرسمية ومن إخراج مروان نبيل.



بوستر الفيلم القصير واحدة كدة

وكان مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ42 المقرر إقامتها فى الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل، أعلن عن الأفلام التى ستعرض فى "سينما الغد".

فيلم "واحدة كدة" بطولة ريهام عبد الغفور، سلوى عثمان، محمد علي رزق، حازم سمير، قصة وإخراج مروان نبيل في أولى تجاربه الإخراجية، سيناريو وحوار هيثم الشال، مدير التصوير عبد السلام موسى، مونتاج منى ربيع، واستغرق تصوير الفيلم 3 أيام في أماكن مختلفة، بينها ميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة والذي تم استئجاره لتصوير مشهد النهاية.

تدور أحداث الفيلم حول يوم يبدو روتينى بحياة فتاة فى منتصف الثلاثينيات، ولكن ما أن يبدأ يومها حتى نصطدم بكم الأحكام التى يصدرها من هم حولها مع اختلاف درجة قربهم لها، وكيف أن أحكامهم تكون فى كثير من الأحيان مغايرة لحقيقة هذه الفتاة، إلا أنها تتفق مع خلفياتهم ووجهة نظرهم.