شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ثانى ليالى عرض مسرحية "الوصية" على المسرح القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد المسرح القومى، مساء اليوم الجمعة، ثانى ليالى العرض المسرحى "الوصية" للمخرج خالد جلال ومن إنتاج فرقة المسرح القومى ضمن مبادرة "اعرف جيشك"، والذى حقق نجاحا منذ أولى ليالى عرضه التي حضرتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، والمخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح والفنان إيهاب فهمى مدير الفرقة، والدكتور عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية.

العرض من تأليف أيمن سلامة، ومن إخراج المخرج الكبير خالد جلال، ويستمر العرض حتى السبت 21 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن مبادرة "اعرف جيشك " التي يتبناها البيت الفني للمسرح للتعريف بإنجازات القوات المسلحة المصرية ورفع الوعي بأهمية دورها في حماية الوطن من خطر الإرهاب.

العرض عن قصة الشهيد محمد المعتز رشاد أحد مقاتلي القوات المسلحة البواسل، والذى استشهد بمدينة رفح عام 2015، وذلك بمشاركة كوكبة من ألمع نجوم المسرح المصري، وهو عن قصة الشهيد محمد معتز رشاد وبطولة أحمد فؤاد سليم، سميرة عبد العزيز، ميدو عادل، محمود حافظ، محمد دسوقي، ألحان المهدي بسنت صيام، البطولة الغنائية مي فاروق، أشعار محمد بهجت، موسيقى وألحان أحمد كيكار، استعراضات دكتور مجدي صابر، ملابس هالة الزهوي، ديكور محمد الغرباوي، مخرج منفذ علا فهمي.