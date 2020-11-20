شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تحيى ذكرى وفاة شقيقها أيهم: الله يرحمك قدّ ما فتحت بابك لكلّ محتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت النجمة السورية أصالة الذكرى السادسة لوفاة شقيقها أيهم، والذى رحل عن عالمنا فى 20 نوفمبر عام 2014، ونشرت أصالة صورة شقيقها وعلقت قائلة، "مرقوا كمّ سنة وأنت بينّنا مو موجود.. تغيّرت دنيى وتبدّلت ناس نقصت وناس زادت.. ومتلّ عددنا لمّا كنّا خمسه ونقص واحد.. كلّ شى بالحياة بنعيشه منّ شعور ناقص شي .. الحزن ناقص تحكّم والفرح ناقص أمان .. والزّعل ناقص تسامح والتّصافي ناقص ثقه ..الله يرحمك قدّ ماساعدت وفتحت بابك لكلّ محتاج .. كنت طيّب كريم بالمشاعر مندفع ..الله يرحمك حبيبي ويجعل الجنّه مكانك أنت والغالي وبيغلى أبي الحبيب وكلّ الطّيبين الّلي سبقونا.. أيهم مصطفى نصرى".



أصالة على انستجرا

وكانت أصالة قد أعلنت أنها ستطل على جمهورها فى بث مباشر غدا السبت 21 نوفمبر، لتتحدث خلاله عن أبرز الأحداث التي عاشتها فى سنة 2020، كما سبق ونشرت أصالة بوستر تشويقى، وعلقت: "قبل السنة ماتخلص رح نلتقى بهاليوم نتذكر فيه شو صار حلو بالأيام اللى مرت ونحاول نتجاوز اللى ماكان حلو استنونى في لايف فيديو على انستجرام يوم السبت الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة على حسابى الرسمى".



شقيق أصالة

وكانت محاولات إليسا للصلح بين أحلام وأنغام قد نجحت، بعد رد النجمة السورية على ابن الفنانة الإماراتية أحلام "فاهد مبارك الهاجرى" الذى أكد فى تغريدة له أن والدته تسمع أغنيات أصالة أكثر منه، ما أثار تفاعلا كبيرا على تويتر، وردت أصالة على أحلام، في تغريدته لها قائلة:"منّ حبّك إلي طبّقتى مقولة (من الحُبّ ماقتل) .. الله بحفظ فاهد حبيبي، وبينّنا أصدقاء مشتركين كلمتهمّ لازم تمشي وهلّأ وقت تعترفي شو حبّيتي بالألبوم الّلي بعتقد وغير هيك اشتقت لّك يلّلي جنّنتي أهلى".